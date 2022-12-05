Siz de unutmuş olabilirsiniz! Hemen SGK'dan kontrol edin hakkınız sıfırlanıyor

Birçok yardım ve destek ödemeleri yapılırken SGK tarafından çalışanlara verilirken özellikle doğum parası dikkat çekmektedir. Asgari ücrete zam gelmeden önce 12 bin 454 TL doğum parası ödenirken Temmuz ayında yapılan artışlar sonrası doğum parası da yükseldi.