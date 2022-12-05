Siz de unutmuş olabilirsiniz! Hemen SGK'dan kontrol edin hakkınız sıfırlanıyor
SGK tarafından bazı şartlar durumunda çalışanlara destek ödemeleri yapılıyor. Her ay düzenli olarak SGK tarafından belirli şartları sağlayan vatandaşlara ödeme yapılıyor. Peki sizin de SGK'dan alacağınız ya da unuttuğunuz ödemeniz var mı? Hemen girip kontrol edin...
Birçok yardım ve destek ödemeleri yapılırken SGK tarafından çalışanlara verilirken özellikle doğum parası dikkat çekmektedir. Asgari ücrete zam gelmeden önce 12 bin 454 TL doğum parası ödenirken Temmuz ayında yapılan artışlar sonrası doğum parası da yükseldi.
Bununla beraber bazen vatandaşlar yatırılan paraları da unutabiliyor. Bu nedenle SGK üzerinden sorgulama yapmak oldukça basittir. İşte, SGK üzerinden para sorgulama detayları
E-devlet SGK sorgulama üzerinden üzerinde kalan ödemeleri anında görebilirsiniz. E-devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra arama motoru üzerinden SGK şahıs ödemesi yazarak giriş yapın. Devamında karşınıza çıkan SGK şahıs ödemeleri sorgulama alınana giriş yaparak adınıza kayıtlı olan paralara ulaşabilirsiniz.
Yapılan ödemeler neler?
1- Doğum parası
2- İş Görememezlik Parası
3- Kreş yardımı
4- Yol Yardımı
5- Eğitim desteği