Siyonistler "Filistin'in geleceğini" çalıyor!

Filistinli esir çocuklara 'Mutlak Hak Mahrumiyeti'

1967 yılından 2023 yılına dek Filistin'de milyonlarca insan tutuklandı. Bu tutuklamalardan 50 bini aşkını sadece çocuklar…. Tutuklu olanların içinde sorgu merkezlerinde gözaltında tutulan 14 yaşından küçük çocuklar da mevcut. Bu çocukların özgür yaşama hakları ellerinden alındığı gibi eğitim haklarını da kaybetmiş durumdalar. Hukuksuz tutuklama, şiddet ve psikolojik travma; Filistinli çocukların ve gençlerin maruz kaldığı büyük bir dram. İsrail çocuk mahkumlara yönelik kararlarını çıkardığı askeri emirleri doğrultusunda uygulamakta fakat bu emirler hiçbir şekilde Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmamaktadır.

İsrail'in insanlık dışı yargı sistemindeki 132. Askeri emir maddesinde “16 yaşından küçük olanlar çocuk olarak değerlendirilirken; (Bu uygulama Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1 No.lu maddesiyle açıkça çelişmektedir.) 16 yaşından büyük olan çocuklarsa yetişkin kabul ediliyor.”

1500. sayılı askeri emir ise; İsrail işgal güçlerinin bugün Ahmet Manasra ve diğer tüm mazlumlara yaptığı zulmün başlıca dayanağıdır. 1500 sayılı bu emir ile; “Herhangi bir Filistinliyi 48 gün boyunca mahkemeye hiç çıkarmadan, avukatıyla bile görüşmesine müsaade etmeden alıkoyma hakkını veriyor.”

Bu sözde kanun İsrail işgal güçlerine; tutukluların gözaltı sürelerini uzatmalarında da olanak sağlıyor. 101. sayılı askeri emirlerine göre; her türlü toplantıyı siyasi gruplaşma kabul ediyor ve 10 ya da daha fazla kişiden oluşan bir toplantıya katılanlara 10 yıla kadar hapis cezası uyguluyor.

Oysa din, dil, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her çocuk uluslararası hukukun öngördüğü temel haklara sahiptir. Ne var ki keyfî tutuklanmama, tutuklama nedenini bilme, avukat tutma, ailenin çocuğun tutuklanma nedenini ve tutulduğu yeri bilme, görüşme, suçlamaya itiraz etme, dış dünyayla iletişim kurma, gözaltında insani muamele hakkı gibi birçok temel hak, İsrail tarafından yok sayılmaktadır.

İsrail askerî makamları, tutuklanan yahut gözaltına alınan Filistinli çocukların en temel haklarını hiçe sayarak onları “sabotaj projesi” olarak görmekte; çeşitli işkencelere ve dayağa maruz bırakma, uykudan ve yemekten mahrum bırakma, tehdit, hakaret, ziyaretçilerin engellenmesi, İsrail adına casusluk yapmaya zorlama gibi türlü psikolojik ve fiziksel şiddet metotları uygulamaktadır.

Irk Ayrımcılığı

İsrail işgal rejimi, Filistinli çocuklara karşı ırk ayrımcılığı politikası izlemekte ve Filistinli çocukları İsrailli çocukların sahip olduğu adil yargılanma garantisi olan bir sistemle yargılamamaktadır.

İsrail, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve uluslararası hukuk uyarınca çocukların tutuklanması ve yargılanması için uygun adli güvenceler sağlama yükümlülüklerinin aksine hareket ederek, Filistinli çocuklara karşı ırkçı askerî kurallar uygulamaktadır.

Asgari adil yargılama standartlarından yoksun mahkemeler, özellikle de işgal makamlarının 12 yaşından küçük çocukların gözaltına almasına izin veren emirleri, uluslararası hukukun ve temel insan haklarının açık bir ihlalidir.

Olumsuz Cezaevi Koşulları

İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerindeki Filistinli çocuklar, asgari uluslararası standartlardan yoksun ortamlarda, insanlık dışı gözaltı koşullarında tutulmaktadır. Yetersiz ve kalitesiz gıda, kötü hijyen koşulları, aşırı kalabalık ortamlar, yeterli havalandırma ve aydınlatmanın yapılmadığı odalara kapatılma, tıbbi ihmal, böcek vb. zararlılara maruz bırakma, kıyafet eksikliği, dış dünyadan koparma, ailelerin ziyaretinin engellenmesi, yetişkinlerle birlikte gözaltı, sözlü taciz, dayak, izolasyon, toplu cezalandırma gibi uygulamalar en sık görülen olumsuzluklardır.

Yüksek Cezalar

Çocuk mahkûmlara uygulanan hükümlere bakıldığında İsrail makamlarının çocukların gözaltına alınmasını son çare olarak görmedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Örneğin İsrail askerlerine taş attığı gerekçesiyle 6 aydan 18 aya kadar hapis cezası alan çocukların yanı sıra farklı suçlamalarla müebbet hapis cezasına dahi çarptırılan Filistinli çocuklar vardır. İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların önemli bir kısmı, 5 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumdadır.

İsrail, çocukları askerî mahkemelerde yargılayan tek ülkedir. Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk bu mahkemelerde yargılanmaktadır. Uluslararası kuruluşların verdiği rakamlarına göre, 2000 yılından bu yana İsrail askerî yetkilileri yaklaşık 13.000'ni aşkın Filistinli çocuğu gözaltına almış, sorgulamış ve büyük bölümünü hapse atmıştır. Tutuklanan Filistinli çocukların tümü İsrail askerî mahkemelerinde yargılanmıştır.

Mali Cezalar

İsrail makamları, tutukluları haksız ve fahiş para cezalarına çarptırarak Filistinli tutsaklar üzerinden düzenli gelir sağlamaktadır. Çocuk mahkûmlar da bu bağlamda önemli hak ihlallerine maruz kalmaktadır. Bu durum, Siyonist işgali altındaki Filistin topraklarında zorlu ekonomik koşullar altında yaşayan Filistinli ailelere ciddi ekonomik yükler getirmektedir.

Tedavi Edilmeyen Tutsak Çocuklar

İsrail hapishanelerindeki tutsak çocuklar sağlık hizmetlerinden ve uygun tıbbi tedaviden de mahrum bırakılmaktadır. Tutuklanan çocukların ifadelerine göre, cezaevi yetkilileri ve yönetimleri hasta çocukları cezaevi kliniklerine götürmeyi reddetmekte; hastaneye götürülen çocukların çoğu da doktor ve hemşirelerin dayak, hakaret ve tacizine maruz kalmaktadır. İsrail ayrıca cezaevlerinde daimi bir doktor da bulundurmamaktadır.

İşgal devleti yetkilileri Filistinli çocukların sağlık problemlerini göz ardı etmekte, acil ameliyat gerektiren durumlarda dahi çocukların tedavilerini yaptırmamaktadır. Hapishanelerde göz, kulak vb. hastalığı olanların yanı sıra şarapnel veya mermi yaralanmaları sebebiyle ameliyat olması gereken çocuklarla zihinsel ve ruhsal hastalığı olan çocuklar da bulunmaktadır.

Tutuklular Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, çocuk mahpusların yakalandığı hastalıkların yaklaşık %40’ı gözaltındaki kötü koşullardan, hijyen eksikliğinden, yetersiz ve kalitesiz gıdadan kaynaklanmaktadır.

İsrail hapishane yönetimi -ister orduya ister Hapishaneler İdaresine bağlı olsun- hasta tutukluların, özellikle esir çocukların tıbbi hizmetlere erişimine ilişkin uluslararası kurallarla belirlenen haklarını açıkça ihlal etmektedir. Cezaevi idaresi, cezaevi kliniklerinde uzman bir doktor görevlendirmemekte, genellikle sadece bir hemşire bulundurmaktadır. İşgal devletinin kasıtlı ihmal uygulamaları kapsamında hasta çocukların sağlık merkezlerine götürülmeleri ertelenmekte; bu durum çocuklar arasında hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çocukların tutulduğu cezaevlerinde böcek ve farelerin yaygın olması da bulaşıcı cilt hastalıklarının yayılmasına yol açmaktadır.

Hakların Reddi

İşgal devleti makamları, esir çocukları uluslararası sözleşmeler ve insan hakları anlaşmaları ile kendilerine tanınan en temel haklardan dahi mahrum bırakmaktadır. Keyfî tutuklanmaya maruz kalmak bir yana tutuklanma sebebini bilme hakkı, avukat tutma hakkı, ailenin çocuğunun tutuklanma sebebini ve yerini bilme hakkı, hâkim önüne çıkarılma hakkı, suçlamaya itiraz etme hakkı, dış dünyayla temas hakkı ve gözaltına alınan çocuğun onurunu koruyan insani muamele hakkı gibi temel haklar, İsrail tarafından Filistinli çocukların elinden alınan temel haklar arasındadır.

Çocuk mahpusların askerî cezaevlerine yerleştirilmesi, Çocuğun Haklarına Dair Sözleşme’nin 33. maddesini açıkça ihlal etmektedir: “Taraf devletler, çocukları yasa dışı kullanımdan korumak için yasal, idari, sosyal ve eğitsel önlemler dâhil tüm uygun önlemleri alacaklardır.”

Özetle İsrail, Filistinli çocukların uluslararası anlaşmalarla sınırları çizilmiş ve net standardı olan haklarını pervasızca gasp etmektedir.

Çocukların İfadeleri

İşgal devleti hapishanelerinde tutulan çocukların ifadelerinden edinilen bilgiler ışığında, tutuklanmaları esnasında ve sonraki gözaltı sürecinde maruz kaldıkları acımasız ve ahlaksız yöntemlerden bazıları şunlardır:

1. Askerler tarafından tüfekle ve tekmeyle dövülme ve üzerlerine basılması.

2. Polis köpeklerinin üzerlerine salınması.

3. Tutuklama operasyonları sırasında reşit olmayanların canlı kalkan olarak kullanılması.

4. Sorgulamalar sırasında işkence, gölgeleme, hakaret ve tehdide maruz bırakılma.

5. Yaralı veya hasta çocukların tedaviye göndermeden önce uzun süre bekletilmesi.

6. Sağlık durumları kötü olan yaralıların hastane yerine soruşturma merkezlerine nakledilmeleri.

7. Dayak, işkence ve aile bireylerini tutuklama tehditleri altında itirafa zorlama.

8. Hücre hapsiyle tecrit etme; ebeveynlerin ve avukatların ziyaretine izin vermeme.

9. Hastaneye götürülen yaralı çocukların kötü muamele edilerek zorla yataklarına bağlanması.

İsrail makamları, cezası sona ermek üzere olan bazı tutukluları sözde iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakırken, bu uygulamaya dâhil edilmeyen yüzlerce çocuk, hasta, kadın ve yaşlı mahkûm haksız ve hukuksuz olarak hapishanelerde tutulmaya devam etmektedir.

Çocukların tutuklanması, işgal devleti yetkililerinin Filistinli sivillere uyguladığı kapsamlı kontrol politikasının bir parçasıdır.

Eldeki veriler, İsrail makamlarının çocukların tutuklanmasını son adım ve mümkün olan en kısa süre için ele almadıklarını, aksine daha çok uluslararası hukuku kendi çıkarları adına kullanabilmek için çocukları sabotajcı gösterme çabası içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Yer yer iyi niyet çabası gibi sunulan, aslında başından sonuna kadar insan haklarına ve hukuka aykırı olan serbest bırakmaların arkasındaki asıl amaç da mesnetsiz iddialarla tutuklanan insanlarla doldurulmuş olan cezaevlerindeki aşırı kalabalığı azaltmaktır.

İsrail işgal güçlerinin çocukları ve özellikle Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgelerden gelen Filistinlileri tutuklarken ya da gözaltına alırken uyguladığı yasalar ve askerî emirler, 1945 Olağanüstü Yasası’na dayandırılmaktadır. Oysa ki Filistin Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle bu yasa yürürlükten kalkmıştır. Ancak işgal devleti İsrail, bu durumu göz ardı etmeye devam etmektedir. Uluslararası kuruluşlar, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail makamlarınca tutuklanan 752 çocuğun tutuklanma, sorgulama ve gözaltı deneyimlerini anlatan yeminli ifadelerini kayıt altına almıştır. Bu ifadelerin ortaya koyduğu gerçekler aşağıda sıralanmıştır:

• Yarısından fazlası gece tutuklanmıştır.

• %75’i İsrail güçlerinin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

• %87’si tutuklanma nedeni hakkında bilgilendirilmemiştir.

• %95’inin elleri ve ayakları bağlanmıştır.

• %84’ünün gözleri bağlanmıştır.

• %72’si fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

• %61’i tutuklanmaları sırasında veya sonrasında sözlü tacize, küçük düşürmeye veya yıldırmaya maruz kalmıştır.

• %48’i tutuklandıkları yerden askerî bir araçla nakledilmiştir.

• %75’i çıplak aranmıştır.

• %46’sı yiyecek ve sudan mahrum bırakılmıştır.

• %32’sinin tuvalete erişimi engellenmiştir.

• %70’i hakları konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmemiştir.

• %96’sı bir aile üyesi olmadan sorguya çekilmiştir.

• %52’sine çoğu Filistinli çocuğun anlamadığı İbranice hazırlanmış bir belge imzalatılmış veya gösterilmiştir.

• %35’i tehdit edilmiş veya zorlanmıştır.

• %21’i stres pozisyonlarına maruz bırakılmıştır.

• %18’i iki veya daha fazla gün boyunca sorgulama amacıyla hücre hapsinde tutulmuştur.

Sistematik ve İdari tutuklamalar özellikle son aylarda yaşanan gelişmelerden sonra Filistinli çocuk ve gençlere yönelik tutuklamaların oranı çok ciddi şekilde artmıştır. En yüksek sayıda tutuklama, 3.100 tutuklama ile Mayıs 2021’de yapılmıştır. Kudüs şehri, 83’ü kadın, 394’ü çocuk olmak üzere toplam 1.699 tutuklama ile yılın başından haziran ayına kadar en yüksek sayıda tutuklamanın yapıldığı şehir olmuştur.

Kudüs’te çocukların gözaltına alınması, buradaki Filistinlilerin yaşadığı en önemli sorunlardan biridir. İşgal güçleri tarafından gözaltına alınan çocuklar genellikle kefaletle veya ev hapsi koşuluyla serbest bırakılmaktadır. İşgal güçleri Filistinli çocukları gecenin geç saatlerinde evlerinden almakta ve tehditle sindirerek itirafa zorladıkları sorgu merkezlerine götürmektedir.

Uzun saatler boyunca yiyecek ve su verilmeyen çocuklar, hakaretler ve müstehcen ifadelerle aşağılanmakta ve içeriğini bilmedikleri İbranice yazılmış belgeleri imzalamaya zorlanmaktadır. Çocukların sorgulanması sırasında yanlarında bir ebeveynin bulundurulması yasal haklardan olmasına rağmen Filistinli çocuklar bu haktan da mahrum bırakılmakta, gözaltında tutuldukları süre boyunca işgal güçlerinin her türlü kötü muamelesine maruz kalmaktadır. Son dönemde de gözaltında tutulan çocukların çoğunun koronavirüs bahanesiyle aileleriyle görüşmeleri engellenmiş, hatta telefonla iletişim kurmalarına bile izin verilmemiştir.

İsrail “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 aya kadar alıkoyabilmektedir. Tutuklunun “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi hâlinde, askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini beş yıla kadar uzatabilmektedir.

Özellikle idari tutukluluk kararları, işgalin kamusal baskı aracı olarak kullanılmasında en büyük işlevi gören mekanizmalardan biridir. Son dönemde 16 Filistinli, İsrail’in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek amacıyla “açlık grevi” başlatmıştır. İdari tutukluluk adı altında yapılan hukuksuz faaliyetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Filistinliler, uluslararası kamuoyunun sessizliği karşısında seslerini duyurmak için son çare olarak bu yola başvuruyorlar.

Allah yar ve yardımcıları olsun.