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Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu

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Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu

İsrail nefretinin en çok büyüdüğü 25 ülke açıklandı. Siyonist merkezli Pew Research, son zamanlarda israil'e olan nefretin en çok yükseldiği 24 ülkeyi ortaya çıkardı. İşte o ülkeler...

Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu - Resim: 1

SİYONİST MERKEZLİ KURULUŞ RAKAMLARI PAYLAŞTI!

 Son dönemde pewresearch tarafından dünyanın dört bir yanındaki kamuoyunun görüşü alınarak yapılan ankette, İsrail’e ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik algılar konusunda belirgin bir değişim içinde olduğu görüldü.

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Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu - Resim: 2

ŞEHİT EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 58 BİN 479'A YÜKSELDİ!

 İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 58 bin 479'a yükseldi.

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Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu - Resim: 3

24 ÜLKENİN İSRAİL'E OLAN NEFRETİ BÜYÜDÜ! İLK SIRADA KİM VAR?

 Araştırma, sadece dış dünyanın değil, aynı zamanda İsraillilerin de kendi ülkelerinin dış algısı hakkında giderek daha karamsar bir tablo çizdiğini gösteriyor. İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümü, ülkelerinin uluslararası arenada hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor.

 Bu da iç kamuoyunda dış politika etkilerinin daha çok sorgulandığını ortaya koyuyor.

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Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu - Resim: 4

İŞTE İSRAİL NEFRETİNİN EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKELER!

24)  HİNDİSTAN

23)  NİJERYA

22)  ARJANTİN

21)  KENYA

20)  GÜNEY AFRİKA

19)  MACARİSTAN

18)  ABD

17)  BREZİLYA

16)  KANADA

15)  GÜNEY KORE

14)  İNGİLTERE

13)  MEKSİKA

12)  POLONYA

11)  FRANSA

10)  ALMANYA

9)  İTALYA

8)  YUNANİSTAN

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