Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu

24 ÜLKENİN İSRAİL'E OLAN NEFRETİ BÜYÜDÜ! İLK SIRADA KİM VAR?

Araştırma, sadece dış dünyanın değil, aynı zamanda İsraillilerin de kendi ülkelerinin dış algısı hakkında giderek daha karamsar bir tablo çizdiğini gösteriyor. İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümü, ülkelerinin uluslararası arenada hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor.

Bu da iç kamuoyunda dış politika etkilerinin daha çok sorgulandığını ortaya koyuyor.