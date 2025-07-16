Siyonist şirketten dikkat çeken anket! İsrail'i en çok seven ve en çok nefret eden ülkeler belli oldu
İsrail nefretinin en çok büyüdüğü 25 ülke açıklandı. Siyonist merkezli Pew Research, son zamanlarda israil'e olan nefretin en çok yükseldiği 24 ülkeyi ortaya çıkardı. İşte o ülkeler...
SİYONİST MERKEZLİ KURULUŞ RAKAMLARI PAYLAŞTI!
Son dönemde pewresearch tarafından dünyanın dört bir yanındaki kamuoyunun görüşü alınarak yapılan ankette, İsrail’e ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik algılar konusunda belirgin bir değişim içinde olduğu görüldü.
ŞEHİT EDİLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 58 BİN 479'A YÜKSELDİ!
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 58 bin 479'a yükseldi.
24 ÜLKENİN İSRAİL'E OLAN NEFRETİ BÜYÜDÜ! İLK SIRADA KİM VAR?
Araştırma, sadece dış dünyanın değil, aynı zamanda İsraillilerin de kendi ülkelerinin dış algısı hakkında giderek daha karamsar bir tablo çizdiğini gösteriyor. İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümü, ülkelerinin uluslararası arenada hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor.
Bu da iç kamuoyunda dış politika etkilerinin daha çok sorgulandığını ortaya koyuyor.
İŞTE İSRAİL NEFRETİNİN EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKELER!
24) HİNDİSTAN
23) NİJERYA
22) ARJANTİN
21) KENYA
20) GÜNEY AFRİKA
19) MACARİSTAN
18) ABD
17) BREZİLYA
16) KANADA
15) GÜNEY KORE
14) İNGİLTERE
13) MEKSİKA
12) POLONYA
11) FRANSA
10) ALMANYA
9) İTALYA
8) YUNANİSTAN