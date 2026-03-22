Siyasilerden 3 şehit için peş peşe taziye mesajları geldi

Katar'da kaza kırıma uğrayan söz konusu helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu. Acı haber sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere siyasilerden peş peşe taziye mesajı geldi. İşte siyasilerden peş peşe gelen taziye mesajları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah’tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Mehmetçiğimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet diliyor; kıymetli ailelerine, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aynı elim kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum.

Katar’da yaşanan elim kazada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimizin şehadete yürüdüğünü derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve kurumlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sanal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN’dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katar'da şehit olan personele ilişkin sanal medya hesabından taziye dileklerini iletti. Özel, "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."