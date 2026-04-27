Siyasi Hamlede Yapılan Hesap Hatası!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemde yaşanan tartışmalar, siyasal strateji ile söylem arasındaki uyumsuzluğu yeniden görünür kıldı. Özgür Özel’in ara seçim çıkışı da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir hamle olarak öne çıktı. Sert bir retorikle dile getirilen “hodri meydan” çağrısı ve 50-55 milletvekilinin istifasına yönelik iddialı söylem, siyasi açıdan yüksek risk barındırıyordu. Ancak gelinen noktada, bu söylemin somut bir karşılık üretmediği açık biçimde ortaya çıktı.

Ara seçim mekanizmasının işletilebilmesi için gerekli anayasal koşullar bellidir. Milletvekili istifaları bu sürecin temel unsurlarından biridir. Buna rağmen CHP cephesinden tek bir istifanın dahi gelmemesi, yapılan çağrının daha çok politik baskı oluşturma amacı taşıdığını düşündürmektedir. Bu durum, söylem ile eylem arasındaki boşluğu derinleştirmiştir.

Daha dikkat çekici olan ise Sayın Özel’in, Sayın Numan Kurtulmuş’la yaptığı görüşmede CHP’nin, milletvekilleri istifa etmeksizin Meclis Başkanı’ndan ara seçim kararı almasını talep etmesi, anayasal sınırların zorlanması anlamına gelmektedir. Sayın Başkan’ın bu talebi net bir şekilde reddetmesi ise kurumsal çerçevenin korunduğunu göstermiştir. Zira bu tür bir adım, açık bir anayasa ihlali teşkil ederdi.

CHP içinde tartışmaya açılan “sine-i millete dönme” önerisine en sert itirazın yine Özgür Özel’den gelmesi, parti içindeki stratejik yön arayışının henüz netleşmediğini göstermektedir. Özel’in “Millet bizi görev yapmamız için seçti” çıkışı söylemleriyle çelişen bir pozisyon olarak kayda geçmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, ara seçim çıkışının siyasi bir manevra olmaktan öteye geçemediği görülmektedir. Daha da önemlisi, bu hamlenin arka planında farklı bir motivasyonun bulunduğu yönündeki değerlendirmeler güç kazanmaktadır. Özellikle “mutlak butlan” tartışmaları, Özgür Özel’in siyasi reflekslerini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan, Sayın Akın Gürlek üzerinden yapılan değerlendirmeler, tartışmanın yönünü farklı bir eksene taşımaktadır. Özgür Özel’in mevcut anayasal sorunların kaynağını Sayın Gürlek’in bakanlıktan önceki görevinde vermiş olduğu kararlarına bağlaması, yargı-siyaset ilişkisi bağlamında yeni bir tartışma alanı açmaktadır. Ancak bu tür iddiaların somut hukuki dayanaklarla desteklenmemesi, söylemin siyasi polemik sınırları içinde kalmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, CHP liderliğinin son dönemdeki çıkışları, stratejik tutarlılık açısından sorgulanmaktadır. Ara seçim çağrısı, güçlü bir siyasi hamle olarak sunulmuş olsa da uygulama aşamasında karşılık bulamamıştır. Bu durum, muhalefetin söylem gücünü zayıflatmakta ve kamuoyu nezdinde güven sorunu yaratmaktadır. Siyasi aktörlerin, özellikle anayasal süreçler söz konusu olduğunda, daha gerçekçi ve uygulanabilir politikalar geliştirmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüzde durmaktadır.

Parti İçi Fay Hattı; CHP’de Derin Çatlak

Siyasette en zor savunulan durum, bir partinin kendi içinden gelen iddialarla sarsılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi açısından Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları tam da böyle bir tabloyu ortaya koymaktadır. Çünkü bu dosyada dikkat çeken en önemli unsur, suçlayanların da suçlananların da aynı siyasi yapının içinden çıkmış olmasıdır.

Ataşehir Belediyesi’ne ilişkin iddiaları yargıya taşıyan Tolgahan Erdoğan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olduğunun ortaya çıkması, meseleye yalnızca hukuki değil, siyasi bir boyut da kazandırmaktadır. Bu durum, parti içi dengelerin ve güç mücadelelerinin yargı süreçlerine nasıl yansıdığı sorusunu gündeme getirmektedir.

Öte yandan, mahkemeye delil sunduğu belirtilen Özkan Kınalı’nın, önceki dönem Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeğeni olması, dosyanın karmaşıklığını daha da artırmaktadır. Bu tablo, iddiaların yalnızca dışarıdan gelen bir baskının ürünü olmadığını; aksine, parti içinden beslenen bir süreç olduğunu açıkça göstermektedir.

Dosyaya yansıyan 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığına ilişkin konuşmalar ise işin vahametini gözler önüne sermektedir. Bir muhasebecinin, “Bunlara operasyon yapılıyor diye kızıyordum ama demek ki hak ediyorlar” şeklindeki ifadesi, iddiaların ciddiyetini artıran bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Bu tür ifadeler, olayın yalnızca siyasi bir tartışma değil, aynı zamanda ciddi bir etik ve hukuki sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

Ortaya çıkan tablo nettir:

Rüşvet aldığı iddia edilen CHP’li.

Rüşvet verdiği öne sürülen CHP’li.

İtirafçı konumuna düşen yine CHP’li.

Buna rağmen parti yönetiminin süreci “iktidarın CHP’ye yönelik siyasi operasyonu” olarak nitelendirmesi, kamuoyu nezdinde ikna edici bulunmamaktadır. Zira mevcut veriler, dışarıdan organize edilmiş bir müdahaleden çok, içeriden tetiklenen bir sürece işaret etmektedir. Bu nedenle yaşananları “CHP’ye operasyon” olarak tanımlamak yerine, “CHP’lilerin CHP’ye operasyonu” şeklinde ifade etmek daha gerçekçi bir değerlendirme olacaktır.

Siyasi partiler için asıl sınav, kriz anlarında gösterdikleri tutumdur. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve iç denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemesi, bu tür iddiaların yönetilmesinde kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde, her yeni dosya yalnızca hukuki bir mesele olmaktan çıkar ve doğrudan siyasi güvenilirliği zedeler.

Sonuç olarak, Ataşehir dosyası CHP açısından yalnızca bir yolsuzluk iddiası değil, aynı zamanda kurumsal reflekslerin test edildiği bir süreçtir. Bu süreçte verilecek mesaj, yalnızca bugünü değil, partinin gelecekteki siyasi konumlanmasını da belirleyecektir.