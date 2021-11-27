Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi
Cem Yılmaz ile ilgili sözleri sosyal medyada olay olan usta oyuncu Metin Akpınar'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Usta oyuncu Metin Akpınar, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olmuştu.. Burada yaptığı açıklamasında mizahın bitmeyeceğini ve kopamayacağını belirten Metin Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de yorumda bulunmuştu.
Akpınar, Yılmaz'la ilgili "Stand-up komedi ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı, kısa süren ve yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur" demişti.
"Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor" diyen Akpınar Çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor" diye konuşmuştu.
Akpınar "Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor." ifadelerini kullanmıştı.