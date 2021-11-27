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Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Cem Yılmaz ile ilgili sözleri sosyal medyada olay olan usta oyuncu Metin Akpınar'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Usta oyuncu Metin Akpınar, geçtiğimiz günlerde Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olmuştu.. Burada yaptığı açıklamasında mizahın bitmeyeceğini ve kopamayacağını belirten Metin Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de yorumda bulunmuştu.

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Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Akpınar, Yılmaz'la ilgili "Stand-up komedi ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı, kısa süren ve yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur" demişti. 

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Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

"Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor" diyen Akpınar Çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor" diye konuşmuştu.

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Siyasi görüşünü açıkladı! Seçim tahmini yaptı: Metin Akpınar Cem Yılmaz'dan özür diledi

Akpınar "Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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