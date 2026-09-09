Siyasette başkent diplomasisi! Erdoğan - Mansur Yavaş görüşmesinde neler konuşuldu?

Ankara diplomasisinde ve siyasette gözlerin çevrildiği önemli bir kabul gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Beştepe’deki basına kapalı zirve sonrasında başkente yapılacak yatırımlar, yürütülen altyapı projeleri ve merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki iş birliği başlıkları öne çıktı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşme sonrası toplantının ayrıntıları ve ele alınan konular mercek altına alındı.

Peki, 9 Eylül 2026 Erdoğan - Mansur Yavaş görüşmesinde neler konuşuldu? İşte dev zirveye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

BEŞTEPE'DE KRİTİK KABUL VE ZİRVENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Ankara’nın kentsel gelişimi ve başkentin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR VE PROJELER MASAYA YATIRILDI?

Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte yürütülen ve onay bekleyen vizyon projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a detaylı bilgi sundu.Özellikle Ankara’daki metro hatları ve toplu taşıma altyapı yatırımları, kredilendirme süreçleri ile kent içi ulaşımı rahatlatacak projelerin durumunun masaya yatırıldığı bildirildi.

ANKARA İÇİN MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ

Kritik kabulde, Ankara halkının yaşam kalitesini artıracak projelerde merkezi hükümet ile belediye arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı.Su kaynaklarının yönetimi, altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm başlıklarının da görüşülen diğer önemli konular arasında yer aldığı öğrenildi.