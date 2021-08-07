Siyasetiniz batsın!

Muhalif medyada günlerdir yangınla ilgili dezenformasyon yapılıyor. Devlet var gücüyle yangınları söndürmeye çalışırken, özellikle Halk TV ekranında boy gösterenler, “Uçak yok, Kızılay nerede, asker nerede?” diyerek var olanı yok saydılar.

“Ormanları Erdoğan yakıyor” diyenler bile oldu.

“Otel yapmak için ormanları yakıyorlar” diyenler de oldu.

Tepelerinde uçaklar uçuşurken, Engin Altay gibi, “Uçak varsa namerdim” diyebilecek kadar şirazeden çıkanlar oldu. Antalya’da “yok” dedikleri uçakları ekranlara yansıtan Ülke TV ekibine bile saldıracak kadar kendilerinden geçtiler. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve yanındaki hanzo, kadın gazetecinin üzerine yürümekten imtina etmedi.

Uçaklar vızır vızır.

Helikopterler yine öyle.

Halk bunu görmesin diye.

CHP milletvekili Rafet Zeybek ve yanındaki angut zorbalık yapıyor.

Ne utanç verici bir durum bu.

Akıl alır gibi değil.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da akıl sır erdiremiyor bu zorbalığa. Tepkisini sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaşıyor:

“Milletin vekilliğini yapması gereken kişi, nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına;aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız.”



Biz de öyle…

Zorbalık bununla sınırlı olsa iyi.

Kızılay çadırına da saldırdılar.

Halk TV’ye geleceğim. Ama önce CHP’nin zorbalıklarını tamamlayalım. Salim Şen adlı provakatör Halk TV’de “Kızılay nerede” diye bağırıyordu hatırladınız mı?

İşte Kızılay…

İşte Afad…

Milas’ta karargah kurmuş…

CHP’li Milas Belediye çalışanları olduğu iddia edilen eli sopalı zorbalar, önceki gece Kızılay çadırlarını yakıp yıkmaya çalıştı. “Biz devleti tanımayız, siz kimsiniz? Yangını AKP çıkarttı” diyerek tek gayesi yangınları söndürmek olan çalışanlara saldırdılar.

Yalanları havada uçuşan uçaklara, helikopterlere eşlik etti.

İnanılır gibi değil, “Tayyip Erdoğan düşmanlığı” ruhlarına öyle işlemiş ki, tepesindeki uçakları, helikopterleri göremeyecek kadar kör olmuşlar. Bir kadın çığlık çığlığa bağırıyor, Erdoğan’a öfke kusuyor… Neymiş devlet yokmuş, uçak yokmuş, helikopter yokmuş. Ama o bağırırken, uçaklar, helikopterler vızır vızır…