Siyanürden 1200 kat zehirli deniliyordu! İki girişimci balon balığını paraya çevirdi
ANTALYA'da iki girişimci, siyanürden 1200 kat zehirli balon balığının derisindeki detayı fark edince harekete geçti. Denizlerin son dönemdeki kabusu, artık deri sektöründe kullanılacak. İlk ayakkabı çoktan yapıldı.
Girişimci Taner Okan Acar ile Mehmet Özata, zehirli balon balığının derisinin çanta, kemer, ayakkabı sektöründe kullanılmasını sağlayacak ABAP'ı (Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi) hazırladı.
Ekonomiye kazanç: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünden yasal izinleri aldıktan sonra temin ettikleri balıkların derisini, bitkisel yöntemlerle tabaklayan iki girişimci, proje kapsamında, denizdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balıklarını ekonomiye kazandıracak.
Acar ve Özata, balığın derisinden tasarlattırdıkları ayakkabı, cüzdan ve kemer örnekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescil Belgesi almak için başvuru yaptı.
Derisindeki elastik yapıyı fark edince...
Girişimcilerden Acar, yakaladıkları balon balıklarının derisinin elastik bir özelliğe sahip olduğunu görünce fikrin ortaya çıktığını söyledi.