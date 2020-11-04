Siyam ikizleri Hatay'da tedavi altına alındı tek kalple yaşama tutunuyorlar!
SURİYE sınırından alınan siyam ikizleri 112 acil ekiplerince tedavi için Hatay’a getirildi. Tek kalple hayata tutunan ikizlerin vücudu ortadan yapışık durumda. Ayrıca bebeklerin tek kalple yaşamada tutunduğu belirtildi.
Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan alınan ve vücudunun orta hattından birleşik olarak dünyaya gelen siyam ikizleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinde gözlem altında tutuluyor.
Yapılan tetkik ve izlem sonucunda siyam ikizlerinin solunum sıkıntısı yaşamadığını dile getiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Esra Yazarlı, bebeklerin takip ve tedavilerinin hassasiyetle yapıldığını belirtti.
İleri bir merkeze sevkleri yapılana kadar tedaviye devam ettiklerini dile getiren Yazarlı, siyam ikizlerin sağlık durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, "İki ayakları var her ikisinin de, ikisinin de birer kolu var, kafaları var fakat gövdeden ikisi de orta hattan birleşmiş durumdadır" dedi.
Yazarlı, "Geldiklerinde solunum sıkıntıları yoktu ama biz oksijen desteği vermeye devam ediyoruz. Dolaşımları veya tansiyonları ile ilgili büyük bir sıkıntımız yok. Hastanemizde, siyam ikizlerinin EKO’su yapıldı, tomografileri çekildi, görüntüleme yöntemleri yapıldı, iç organları ile ilgili problemleri araştırıyoruz.” diye konuştu.