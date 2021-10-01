Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı.