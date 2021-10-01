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Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Demirören Haber Ajansı
Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Salgın sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın'a talep arttı

Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı.

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Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

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Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Antalya'da çevre mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi. 

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Siyah altın deniyor 1000 TL'ye satılıyor! Salgında talep patladı Antalya'da talep patladı

Ev ortamında kullanılabilen ve içerisinde 1000 solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutusu, ev atıklarının organik gübreye dönüştürülerek değerlendirilmesine, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. 

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