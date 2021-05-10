Sivilce nasıl geçer? Sivilcelerinizden kurtulmanın yolu bitkilerde saklı!

Tıbbi tedavilere ek olarak uygulanabilir

Fitoterapinin son yıllarda giderek popüler hale geldiğine dikkati çeken Doç. Dr. Topaloğlu Demir, bitkisel tedavileri ise şöyle açıkladı: “Bitkisel tedaviler daha iyi hasta toleransı, uzun kullanım öyküsü, daha az yan etki ve görece daha ucuz olma gibi avantajları nedeniyle giderek popülarite kazanıyor. Akne tedavisinde olduğu kadar, hastalığın önlenmesinde ve kullanılan tıbbi tedavilerin yan etkilerinin giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bileşimlerine göre çok sayıda aktif içeriği bir arada bulundurdukları için farklı etkileri birlikte bulundurma avantajına sahiptirler. Tıbbi tedavilere ek olarak kullanılabilirler.”