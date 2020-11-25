Sivas'taki vicdansızlık! Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı
SİVAS'ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün yaşanan kan donduran olayda yeni doğan bir bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadınla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
İsmi açıklanmayan kadının 2. kez evlilik yaptığı ve 2. eşinden de boşanma arifesinde olduğu öğrenildi.
İki çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu belirtilen kadının psikolojik problemleri bulunduğu ve hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.
Öte yandan sokakta çıplak bulunan ve hipodermi nedeniyle ölen bebeğin, gerçek annesinin ve babasının tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldı.