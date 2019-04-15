Sivas'taki bu göl görenleri şaşırtıyor

Havanın durumuna göre rengi değişiyor

Köy sakini Erol Yılmaz, bu göle gelip görenlerin hayran kaldığını belirterek, " Bu gölün adı Kızılçan, volkanik bir göldür. Doğal bir göl. Havanın durumuna göre rengi değişiyor. Öğlen gittiğinde suyu daha değişik bir görüntü alıyor. Balıkta var. Sivas’tan ilçelerden çok gelenler var. Turistik alan açılırsa daha güzel olur. Köyümüzün nazar boncuğu, hakikaten de öyle. Gelen gören hayran kalıyor göle."şeklinde konuştu.