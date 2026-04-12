BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor

Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu önemli mirasın korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda görev alanlara teşekkür eden Şimşek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Minare yüzey restorasyonu kapsamında çelik iskele kurulumuna başlanırken, iskele kurulumunun nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Mayıs ayı itibarıyla ise ahşap üst döşeme kaplama çalışmalarına başlanması öngörülüyor.

Cami içerisinde sürdürülen temel güçlendirme çalışmaları kapsamında 50 kolondan 30’unun imalatı tamamlanırken, kalan 20 kolonda çalışmalar devam ediyor.

Yakın süreçte ise iç mekanda tesviye işlemleri gerçekleştirilecek, caminin özgün dokusuna uygun olmayan taşların değişimine başlanacak.

Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor - Resim: 0

Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Ulu Cami, Anadolu'daki mimarlık tarihinde cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örnekler arasında yer alan tarihi yapı, kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde inşa edildi.

Cami, bazı bilim adamlarına göre Danişmentli dönemi eseri olarak da kabul ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
