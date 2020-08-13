Sivas'ta yüzünü hiç göremedi sesine aşık oldu 58 yıllık örnek hikaye
SİVAS'ta bebekken görme yetisini kaybeden Turan Karakaş, görmediği eşinin sesine aşık oldu. Karakaş'ın 'Görmeyen gözüm' dediği eşiyle örnek birlikteliği kitap oluyor.
Sivas'ta merkeze bağlı Güney köyünde 1940 yılında doğan Turan Karakaş, 6 aylıkken gözünde yara çıkması sonrası görme yetisini kaybetti. Çocukluğunu köyünde geçiren Karakaş, 10 yaşından itibaren çevre il ve ilçeleri gezerek Destancılık yapmaya başladı. Yaşamını Destancılıktan elde ettiği gelirle sürdüren, Karakaş, 22 yaşında “Sesine aşık oldum” dediği Güler Karakaş’la evlendi.
Yaşadığı zorluklara her zaman şükretti
Ömrünü ibadetle geçiren görme engelli adam, yaşadığı zorlukların karşısında şükrü hiçbir zaman eksik etmedi ve yaşamını ihtiyaçlarını kendi gidererek sürdürmeye devam etti. Yüzünü bir kez bile göremediği eşinin sesine aşık olduğunu belirten Karakaş, “Görmeyen gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım oldu” dediği 5 çocuğunun annesi, eşiyle birlikte 58 yılı geride bıraktı.
Yeğeni hayatını okuyucuyla buluşturacak
Filmlere konu olacak yaşamıyla dikkat çeken Karakaş’ın hayatı, yeğen Mesut Karakaş tarafından yazılan kitapla okuyucularla buluşacak.
"Çok fakirdik, yavan ekmek yiyorduk"
Karakaş, “1940’da dünyaya gelmişim, 6 ay sonra gözlerimde yara çıkmış. Gözlerime kocakarı ilacı sürmüşler ve gözlerim ama olmuş. Ondan sonra hayatım çok çileli geçti. Bana annem, babam baktı ama babam perişandı, çok fakirdik zar zor böyle yavan ekmek yiyorduk. 7 yaşından sonra İstanbul’a gittim, sonra geldim destancılığa başladım. 25 sene destancılık yaptım her çeşit destan yazdım." dedi.