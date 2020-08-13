Sivas'ta yüzünü hiç göremedi sesine aşık oldu 58 yıllık örnek hikaye

"Çok fakirdik, yavan ekmek yiyorduk"

Karakaş, “1940’da dünyaya gelmişim, 6 ay sonra gözlerimde yara çıkmış. Gözlerime kocakarı ilacı sürmüşler ve gözlerim ama olmuş. Ondan sonra hayatım çok çileli geçti. Bana annem, babam baktı ama babam perişandı, çok fakirdik zar zor böyle yavan ekmek yiyorduk. 7 yaşından sonra İstanbul’a gittim, sonra geldim destancılığa başladım. 25 sene destancılık yaptım her çeşit destan yazdım." dedi.