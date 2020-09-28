Sivas'ta yürek burkan görüntü! Kazayı gören yakını gözyaşlarına hakim olamadı
SİVAS'ta beyaz eşya taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ters dönen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yolu üzerinde yaşandı. Sivas'tan Karaçayır istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 AAJ 902 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi.
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Ters dönerek duran aracın kasasında bulunan eşyalar yola saçıldı.
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Kazada araç içerisinde bulunan Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde yaşamını yitirdi, Osman Ersoy ise ağır yaralandı.
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Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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