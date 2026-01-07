BIST 12.081
Sivas'ta yeteneğini konuşturdu! Evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir kişinin evinin önüne kardan yaptığı otomobil ve gemi ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Arpaözü köyünde yaşayan Sözay Aslan, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı.

Sözay Aslan, AA muhabirine, yerli otomobil TOGG'un yeni modeli ve TCG Anadolu gemisinden esinlenerek, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptığını söyledi.

Otomobil ve geminin görenlerin dikkatini çektiğini belirten Aslan, köy sakinlerinin de hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.

