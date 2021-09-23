Sivas'ta üretildi! Armudu andıran sarı domates şaşkına çevirdi
SİVAS'ta emekli Abdurrahman Güngör'ün deneme amaçlı diktiği sarı domatesleri görenler şaşırıyor. Görüntüsü ile armudu andıran domatesler bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Sivas’ta yaşayan Abdurrahman Güngör, bir yıl önce emekli oldu. Kendisini bahçe işlerine adayan Güngör, Karşıyaka Mahallesindeki bahçesine deneme amaçlı sarı domates ekti.
Patlıcangiller familyasından olan sarı domates şekli ve rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Adeta bir armudu andıran sarı domatesi ilk kez görenler ne olduğuna anlam veremiyor.
Kırmızı domatesin tadıyla neredeyse aynı olan bu domatesin, birçok faydası bulunuyor. Güngör, sarı domatesin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kolesterole iyi geldiğini söyleyerek ilerde bu domatesi çoğaltmayı düşündüğünü söyledi.
“Görenler şaşırıyor”
Abdurrahman Güngör, sarı domatesi görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bahçemde domates yetiştiriyorum. Çeşitli domates fidelerin ekiyorum. Bu domatesi de iki yıldır ki dikiyorum. Aroması çok güzel. Bağışlılık sistemine iyi geliyor. İlerde çoğaltıp yetiştirmeyi düşünüyorum.