Sivas'ta üretildi! Armudu andıran sarı domates şaşkına çevirdi

“Görenler şaşırıyor”

Abdurrahman Güngör, sarı domatesi görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bahçemde domates yetiştiriyorum. Çeşitli domates fidelerin ekiyorum. Bu domatesi de iki yıldır ki dikiyorum. Aroması çok güzel. Bağışlılık sistemine iyi geliyor. İlerde çoğaltıp yetiştirmeyi düşünüyorum.