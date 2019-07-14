Sivas'ta ünlü iş adamı Bolucan köyünü yeniden inşa etti! Tüm evler birbirinin aynısı
SİVAS'ın Zara ilçesi Bolucan köyü doğumlu iş adamı Ali Akkaş ve arkadaşları, yıllar önce iş imkanları nedeniyle bırakıp gittikleri köylerini yeniden inşa etti.
Yeni kuşakların kendileri gibi köylerinden göç etmek zorunda kalmasını istemeyen Ali Akkaş ve arkadaşları, 'Bolucan Nahiyesi ve Çevre Köylerini Yaşatma Projesi'ni hayata geçirdi.
Köylerini yeniden inşa eden iş adamları, eskiyen evlerin yerine tek tip şekilde yenilerini yaptı. Birbirinin aynı yeni evler inşa edince ortaya ilginç de bir görüntü çıktı.
Dönünce bir arada yaşayalım: 10 yıl önce köylerinde beraber büyüdüğü arkadaşlarıyla köylerini yeniden inşa etme kararı aldıklarını belirten Akkaş, şu ifadelere yer verdi: "Dedik ki köye dönelim ama dönünce bir arada yaşayalım."
Babamın tarlasını aldık: "Arkadaşlarımızda kabul ettiler. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıyla (ÇEKÜV) bir araya geldik. Onlar bize bu projeyi çizdiler. Daha sonra da babamın tarlasını aldık. Burayı yaptık ve aşağı yukarı 10 yıldır burada yaşıyoruz.”