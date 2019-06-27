Sivas'ta tren raylarında büyük panik
İhlas Haber Ajansı
SİVAS’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
SİVAS Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı.
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Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu.
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Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı.
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Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı.
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