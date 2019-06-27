Sivas'ta tren raylarında büyük panik

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta tren raylarında büyük panik

SİVAS’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta tren raylarında büyük panik - Sayfa 1

SİVAS Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı.

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Sivas'ta tren raylarında büyük panik - Sayfa 2

Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu.

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Sivas'ta tren raylarında büyük panik - Sayfa 3

Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı.

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Sivas'ta tren raylarında büyük panik - Sayfa 4

Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı.

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