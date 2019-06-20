Sivas'ta TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü
SİVAS’ın Ulaş ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
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Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkisinde meydana gelen kazada; Kangal'dan Ulaş ilçesine doğru giden A.K. (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
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Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Yeter Erdoğan ise yaralandı.
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Yeter Erdoğan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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