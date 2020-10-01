Sivas'ta sular çekilince ortaya çıktı! Fatih Sultan Mehmet zamanından eserler görenleri şaşırttı
SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı.y
İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri su altında kaldı.
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Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami ve köy okulu suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.
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Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Ayrıca caminin yanında bulunan eski mezar taşları ve tahtadan yapılan köprü de gün yüzüne çıktı.
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