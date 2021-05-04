Sivas'ta 'Orman hayaleti' var! 80 gün dedektif gibi iz sürüp görüntüledi

"Yoğun bir arazi çalışması yapıyordum"

Aslan, 80 günün sonunda kırsalda yalnız gezen bir vaşağı görüntülemeyi başardı. Aslan, vaşağı canlı gözlerle gördüğü için gerçekten çok mutlu olduğunu belirtip “Geçtiğimiz günlerde bizim için en değerli hayvanlardan biri olan vaşağı fotoğraflamayı başardım. Vaşağın uzun süre peşindeydim. 80 gündür yoğun bir arazi çalışması yapıyordum." dedi.