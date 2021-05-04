Sivas'ta 'Orman hayaleti' var! 80 gün dedektif gibi iz sürüp görüntüledi
SİVAS'ta 80 gündür dedektif gibi iz süren Mustafa Aslan, 'Orman hayaleti' görüntüledi.
Sivas'ta il genelinde çektiği doğa fotoğraflarıyla adından söz ettiren yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, gece gündüz demeden dağ tepe gezerek birçok hayvanın bir birinden güzel karelerini deklanşörle avlıyor. Aslan, nadir görülen ve doğada gizlenmeyi başardığı izin “orman hayaleti” olarak da adlandırılan vaşak görüntülemeye karar verdi.
Aslan, nadir görülse de son yıllarda popülasyonu arttığı düşünülen vaşakları görüntülemek için tam 80 gün dedektif gibi iz sürdü.
"Yoğun bir arazi çalışması yapıyordum"
Aslan, 80 günün sonunda kırsalda yalnız gezen bir vaşağı görüntülemeyi başardı. Aslan, vaşağı canlı gözlerle gördüğü için gerçekten çok mutlu olduğunu belirtip “Geçtiğimiz günlerde bizim için en değerli hayvanlardan biri olan vaşağı fotoğraflamayı başardım. Vaşağın uzun süre peşindeydim. 80 gündür yoğun bir arazi çalışması yapıyordum." dedi.
"Canlı gözlerle görmek gerçekten mutluluk vericiydi"
Aslan, "80 gün boyunca tam gün peşindeydim. 80 günün sonunda vaşağı fotoğraflamayı başardım. Vaşağı fotoğraflamaktan ziyade doğada görmesi bile onu özgür şekilde dolaşırken izlemek bile oldukça mutluluk verici. Böylesine nadir olan nesli nerdeyse tükenmek üzere olan bu hayvanı canlı gözlerle görmek gerçekten mutluluk vericiydi" diye konuştu.