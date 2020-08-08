Sivas'ta lastik ayakkabısıyla köpeğe su içiren Hatice teyze mest etti

"Ayakkabımla vereyim kabul eder misin' dedim": O anları gözyaşları içinde anlatan Hatice Kayabaşı şu ifadeleri kullandı: “Çeşmeye gittim. Çeşmeden su doldurdum. Ben suyu içerken yanıma bir köpek geldi. Köpek yanıma geldiğinde bende dedim ki köpek susamış, su verecek bir şey yok ki suyu vereyim. Hayvana ‘Yapma ne olur, ayakkabımla vereyim kabul eder misin’ dedim. Sonra ayakkabıyla suyu verdim. Köpekte suyu içti."