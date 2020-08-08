Sivas'ta lastik ayakkabısıyla köpeğe su içiren Hatice teyze mest etti
Lastik ayakkabısıyla köpeğe su veren Hatice teyze anlattıkları ile herkesi mest etti.
Sivas kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde bulunan bir çeşmenin başında insanların içini ısıtan bir görüntü kayda alınmıştı. Görüntülerde yaşlı kadın sıcaktan susayan sokak köpeğine lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurduktan sonra su içirmişti.
Hayvan sever kadının köpeğe su içirirken ki o anlarını ise iki kuzen cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni toplamıştı. Kılavuz Mahallesi'nde bir apartmanda oğluyla birlikte yaşayan, Türkiye’nin gönlünde taht kuran 70 yaşındaki Hatice Kayabaşı ilk kez konuştu.
"Ayakkabımla vereyim kabul eder misin' dedim": O anları gözyaşları içinde anlatan Hatice Kayabaşı şu ifadeleri kullandı: “Çeşmeye gittim. Çeşmeden su doldurdum. Ben suyu içerken yanıma bir köpek geldi. Köpek yanıma geldiğinde bende dedim ki köpek susamış, su verecek bir şey yok ki suyu vereyim. Hayvana ‘Yapma ne olur, ayakkabımla vereyim kabul eder misin’ dedim. Sonra ayakkabıyla suyu verdim. Köpekte suyu içti."
Hatice teyze, “Köpeğe ‘Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım’ dedim. Suyun hepsini içti. Gel ikimiz beraber içelim dedim ve bir daha doldurdum. Bu sefer içmedi gitti.