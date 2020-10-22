Sivas'ta lahit mezar bulduklarını sandılar! Bakın gerçek ne çıktı
Sivas’ın Çongar köyünde vatandaşlar, su kanalı kazısı yaptıkları esnada lahit mezara benzettikleri yapıyı görünce heyecanlandılar.
Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çongar köyünde yaşayan vatandaşlar, 2 bin 500 metre uzaklıkta bulunan su kuyusundan mezarlığa su götürmek için çalışma başlattı. Köylüler, iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları sırasındaysa Fevzi Doğan’a ait arazide lahit mezara benzettikleri parçalanmış yapıyla karşılaştı.
Köylüler, yapının araştırılması için durumu Sivas Arkeoloji Müzesine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yapının bir küpe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, küpe ait parçaları alarak Arkeoloji müzesine götürdü.
Su kanalı çalışmalarını yürüten Turan Kaya Demirci, çalışmalar esnasında lahit mezara benzer yapıyla karşılaştıklarını belirterek, “Köyümüz mezarlığına su götürmek için çalışma yapıyorduk. Bir haftadır çalışıyoruz, 2 Bin 500 metre uzaklıktan su götürüyoruz. Yaptığımıza çalışmalar esnasında değişik bir olayla karşılaştık." dedi.