Sivas'ta lahit mezar bulduklarını sandılar! Bakın gerçek ne çıktı

Su kanalı çalışmalarını yürüten Turan Kaya Demirci, çalışmalar esnasında lahit mezara benzer yapıyla karşılaştıklarını belirterek, “Köyümüz mezarlığına su götürmek için çalışma yapıyorduk. Bir haftadır çalışıyoruz, 2 Bin 500 metre uzaklıktan su götürüyoruz. Yaptığımıza çalışmalar esnasında değişik bir olayla karşılaştık." dedi.