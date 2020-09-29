Sivas'ta kötü kokusuna rağmen kana kana içiyorlar köylülerin '10 gün' inancı şaşırttı

Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, "Kokulu çeşmenin bir özelliği var. Burada böbrek hastaları, şehir dışından ve Sivas’ın farklı köylerinden gelerek böbrek taşına iyi geldiği için bu çeşmeden aç karınla su içiyorlar. Bu suyu 10 gün aç karınla tükettikleri zaman böbrek taşını hiç ameliyat olmadan ağrısız ve sızısız düşürebiliyorlar." dedi.