Sivas'ta kötü kokusuna rağmen kana kana içiyorlar köylülerin '10 gün' inancı şaşırttı
SİVAS'ta 'Kokmuş' isimli su kana kana içiliyor. Kötü kokusuna rağmen içilen suyun, ameliyat olacak kişileri iyileştirdiğine inanılıyor.
Altınyayla ilçesi, Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesine yakın bir bölgede yeraltından çıkan Kokmuş isimli suyun ünü il sınırlarını aştı. Bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan suyu tüketmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce öteden köylülere su siparişi veriyor. Bölge halkı, kokmuş suyun 10 gün boyunca aç karınla tüketildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanıyor.
Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, "Kokulu çeşmenin bir özelliği var. Burada böbrek hastaları, şehir dışından ve Sivas’ın farklı köylerinden gelerek böbrek taşına iyi geldiği için bu çeşmeden aç karınla su içiyorlar. Bu suyu 10 gün aç karınla tükettikleri zaman böbrek taşını hiç ameliyat olmadan ağrısız ve sızısız düşürebiliyorlar." dedi.
Sözlerine devam eden, Tek, "Bölge halkı tarafından uzun yıllardır bilinen bir yer olmasına rağmen maalesef tanıtım çok iyi yapılmamış. Turizm ve sağlık açısından bölgemize kazandırılması için devlet büyüklerimizden çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"Ameliyat demişlerdi, geldi buraya ve taşı düşürdü"
Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ali Deniz, suyun etkisine bizzat şahit olduğunu belirterek, “Buranın eski hali bataklıktı, Yazıcık köyü halkı burayı bu şekilde yaptırdı. Bizzat şahidim, Boğazdere köyünden bir arkadaşa ameliyat demişlerdi, geldi buraya ve taşı düşürdü. Çevre illerden ismini duyanlar, buraya geliyorlar. Buraya gelenlerin su içtikten sonra şifa bulduklarına eminim. Rahatsızlığı olanları buraya davet ediyorum “ dedi.