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Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

SİVAS'ın Yeşilyurt Mahallesinde yaşananların hayatı kabusa döndü. Mahallelinin yaşadıkları korku filmlerini aratmıyor.

Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

Ulaş ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan kavak ağaçlarındaki yüzlerce karga mahallenin kabusu oldu. Göçmen kargalar her yıl aynı mahalleye gelip 4 ay kadar konaklıyor. 

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Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

Korku filmlerini aratamayan istilacı kargalar çıkardıkları sesler ve pislemeleri sebebiyle de mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.

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Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, “35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden önce de vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz." dedi. 

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Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmlerini aratmıyor! Çamaşır bile asamıyorlar

Korkmaz, "Bizi oldukça rahatsız ediyorlar. İnsanın üstüne pisliyorlar. Ben korkmasam çocuklar korkuyor. Korku filmlerini andırıyorlar, bazı filmlerde çıkıyor bunlar” ifadelerini kullandı. 

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