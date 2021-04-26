Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, “35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden önce de vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz." dedi.