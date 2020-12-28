Sivas'ta görenler gözlerine inanamıyor! Dört bin yıllık apartmanda insan silueti oluştu

Sivas'ın Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge köyü binlerce yıllık apartman görünümdeki kaya mağaralarının yanı sıra insan kafasını andıran kayalıklar da dikkat çekiyor. Demir Çağına kadar uzanan kaya mağaralarının yaklaşık 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.