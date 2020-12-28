Sivas'ta görenler gözlerine inanamıyor! Dört bin yıllık apartmanda insan silueti oluştu
SİVAS'ta 4 bin yıllık olduğu düşünülen apartman görünümünde mağaraların bulunduğu kayalıklarda oluşan insan kafası silueti görenleri şaşırtıyor.
Sivas'ın Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge köyü binlerce yıllık apartman görünümdeki kaya mağaralarının yanı sıra insan kafasını andıran kayalıklar da dikkat çekiyor. Demir Çağına kadar uzanan kaya mağaralarının yaklaşık 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.
Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100’e yakın mağaranın bulunduğu kaya mağaraları, yan yana ve alt alta bulunurken bakıldığında ise ilkel bir apartman görünümünü andırıyor.
Zamanla tahrip olan kaya mağaralarındaki kaya parçasında oluşan insan kafası silueti ise görenleri hayrete düşürüyor.
Belirli bir açıdan bakıldığında adeta bir insan yüzünü andıran kaya parçasının, zamanla kayanın parçalanmasıyla kendiliğinden oluştuğu düşünülüyor.