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Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

SİVAS’ta pandemi sürecini fırsat bilen Nurettin Mert, hayalini evinin önünde tek başına yaptı.

Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

Korona virüs sürecinde evde kalan 60 yaşındaki Emekli Makina Mühendisi Nurettin Mert, kapısının önünde bulunan aracını karavana çevirmek istedi. 

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Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

10 yıl önce bir araç alan Mert, kolları sıvayarak her zaman hayali olduğu karavanı pandemi sürecinde tamamlamayı başardı.

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Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

Mert, karavanı yaklaşık 4 ay boyunca her gün aracıyla vakit geçirerek apartmanın giriş katındaki atölyesinde tasarladı.

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Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi

Benzer karavanların piyasa değerinin 120 Bin lira olduğunu belirten Mert, yaptığı karavanı ise 35 bin liraya mal ettiğini söyledi.

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