Sivas'ta gören 'bana da yap' diyor! Hayalini 35 bin TL'ye yaptı: Salgını fırsata çevirdi
SİVAS’ta pandemi sürecini fırsat bilen Nurettin Mert, hayalini evinin önünde tek başına yaptı.
Korona virüs sürecinde evde kalan 60 yaşındaki Emekli Makina Mühendisi Nurettin Mert, kapısının önünde bulunan aracını karavana çevirmek istedi.
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10 yıl önce bir araç alan Mert, kolları sıvayarak her zaman hayali olduğu karavanı pandemi sürecinde tamamlamayı başardı.
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Mert, karavanı yaklaşık 4 ay boyunca her gün aracıyla vakit geçirerek apartmanın giriş katındaki atölyesinde tasarladı.
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Benzer karavanların piyasa değerinin 120 Bin lira olduğunu belirten Mert, yaptığı karavanı ise 35 bin liraya mal ettiğini söyledi.
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