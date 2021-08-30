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Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

SİVAS’ta keşfedilmeyi bekleyen gizemli mağara da kuraklıktan nasibini aldı.

Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

Sivas’ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yaşanan kuraklıktan etkilendi.

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Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

 Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen içi su dolu mağarada su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü.

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Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

Hafik gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayette bulunuyor.

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Sivas'ta gizemli mağaranın içini gören şaştı kaldı: Yarı yarıya azaldı

Rivayetlerin en yaygın olanı ise Cumhuriyet öncesi bölgede yaşayan Ermenilerin de dehlizi kaçış tüneli olarak kullandığı öğrenildi.

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