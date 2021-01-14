Sivas'ta fiyatı dudak uçuklatan adayı iş insanı satışa çıkardı! Eşi benzeri yok

Adanın tarım alanında yüksek verimli olduğunu söyleyen İsmail Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin baraj yapımının ardından bütün köyler kamulaştırıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın kara yolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu." dedi.