Sivas'ta eve kadar takip edip satın almak istiyorlar! 96 bine bile vermedi

Çetin, tamirat sonrası aracı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Bu aracı ben Kayseri’de öğrenciyken görmüştüm. Bu araç benim olmalı dedim. Daha sonra satılık yazısını gördüm ve satın almak için aradım. İl aradığımda biraz pahalı fiyat söylemişlerdi. Peşine bırakmadım ve tekrar aradım. Fiyatında daha aşağı düştüğünü görünce satın almak istedim." dedi.