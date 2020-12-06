Sivas'ta asgari ücretle çalışmak yerine kendi işini kurdu! Şimdi paraya para demiyor
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyünde yaşayan Zekiye Odabaşı asgari ücretle çalışmak yerine kendi işini kurdu.
Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyünde yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı, 2016 yılında Genç Çiftçi projesiyle hayvancılık yapmaya başladı. Odabaşı, eşinin başka bir iş yapmasına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için tek başına iki inekle hayvancılığa başladı.
Genç kadın, hayvanlarının sayısını 4 yıl içerisinde 8’e çıkarttı. Odabaşı, çalışma azmiyle ailesinin takdirini toplarken çevresindeki kadınlara da çalışma azmiyle örnek oluyor.
Odabaşı, severek yaptığı işinden süt satarak aylık 7 Bin TL kazanırken 4 Bin TL kar ediyor.
Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum: Zekiye Odabaşı, asgari ücreti düşük bulduğunu dile getirerek, işini severek yaptığını söyledi. Odabaşı, “Bu işe 4 yıl önce Genç Çiftçi projesinden aldığım 2 inekle başladım. Sonra çoğalttım 8 tane inek yaptım. Ben asgari ücreti sevmiyorum. Bu işi yapan evine, çocuklarına zaman ayırıyor. Güzel bir iş, hayvancılığın getirisi de güzel. Zor diye bir şey yok, ben bu işi severek yapıyorum. Çevremdekiler bu işle niye uğraşıyorsun diyorlar, geç evine otur diyorlar. Ben kimseyi dinlemiyorum. Ben de önceden bu işi çok zor görüyordum ama öyle değilmiş. Devletimizde hayvancılığa çok destek veriyor. Kimse inkar etmesin “ dedi.