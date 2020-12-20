Sivas'ta alarm verildi! Artık son saatlerini yaşıyor mezarlar çıktı

"Bizim bu barajın asıl kaynağı da yağmur ve kar sularıyla. Baraj artık son saatlerini yaşıyor. Şu andaki mevcut su çok az bir su. Şu an suyun 50 metre civarında bir düşüklüğü var. Biz 50 diye tahmin ediyoruz ama 50’den daha fazla olabilir” dedi.