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Sivas'ta Afganistan uyruklu bir kişi korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

SİVAS'ta Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde korona virüs ihtimaline karşı özel odaya alındı. Sultani'ye sağlık personelleri özel tulumlarla eşlik ederken, teşhis amaçlı gereken tetkiklerin yapılacağı belirtildi.

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Sivas'ta Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Sultani'yi karşılayan hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü.

Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı. 

Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

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