Sivas'ta adı ürküten 'Şeytan Şehri Kayalıkları' güzelliğiyle büyülüyor

"Peri Bacaları kadar ilgi çekmiyor ama ilerde çekecek"

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, “Şeytan Kayalıkları bizim şehrimize 15 kilometre mesafede olan bir doğal tabiat güzelliğidir. Peri bacaları dünya çapında ün yaptı çünkü orası biraz daha turistik Ege Bölgesi'ne yakın ve Akdeniz Bölgesine yakın. Biz de burada böyle bozulmamış bir yerimiz var bizde bunu turizme katıyoruz. Peri Bacaları kadar ilgi çekmiyor ama ilerde çekecek." dedi."