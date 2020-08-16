Sivas'ta adı ürküten 'Şeytan Şehri Kayalıkları' güzelliğiyle büyülüyor
SİVAS yöre halkının, görüntüsünden ürküp 'Şeytan Şehri Kayalıkları' dediği yapılar eşsiz güzelliğiyle büyülüyor.
Sivas’ın Divriği ilçesi Maltepe köyü yakınlarında bulunan yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla oluşan doğal güzellik görüntüsüyle hayran bırakıyor. Doğal güzelliğe geceleri ay ışığının yansıması ve rüzgar sesinin de etkisiyle oluşan ürkütücü görüntü yöre halkının buraya ‘Şeytan Şehri Kayalıkları’ adını vermesine neden olmuş. Şeytan Kayalıkları olarak belirtilen doğal güzellik Kapadokya’daki dünyaca ünlü Peri bacalarına benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
İsmi ürkütücü olsa da kayalıklar sahip oldukları farklı jeolojik yapı, rengi ve simetrisi ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Havadan da görüntülenen gizli kalmış bu doğal güzelliğe ilgi gün geçtikçe artıyor.
"Peri Bacaları kadar ilgi çekmiyor ama ilerde çekecek"
Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, “Şeytan Kayalıkları bizim şehrimize 15 kilometre mesafede olan bir doğal tabiat güzelliğidir. Peri bacaları dünya çapında ün yaptı çünkü orası biraz daha turistik Ege Bölgesi'ne yakın ve Akdeniz Bölgesine yakın. Biz de burada böyle bozulmamış bir yerimiz var bizde bunu turizme katıyoruz. Peri Bacaları kadar ilgi çekmiyor ama ilerde çekecek." dedi."
"Yanımızda gelen yok çünkü eşsiziz"
Belediye Başkanı Gök, "İnsanlar şunu istiyor artık. ‘Ben Ürgüp’ü gezdim ama Divriği gezmedim oraya da bir gideyim’ diyor. Turizmde şu oluştu. Eskiden insanlar denize gitmek istiyordu artık kültür turizmi denilen bir kavram oluştu. Ondan dolayı da biz şanslıyız. Zamanla biz öne çıkacağız. Yarışmacı olarak yanımızda gelen yok çünkü eşsiziz. Şeytan kayalıkları peri Bacaları, oraya gittiğinizde ruhunuzu dinlendiriyorsunuz gözünüzü dinlendiriyorsunuz. Buradan Nevşehir'e gitmeye gerek yok. Divriği ilçesine gelin Peri Bacaları hissini yaşayın” cümlelerini kullandı.