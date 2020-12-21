Sivas'ta 770 bin liralık teklifi elinin tersiyle itti! Bağlamasını bakın neden satmadı

Bağlama imalatçısı Şentürk İyidoğan, bağlamanın yaklaşık 107 yıllık olduğunu belirterek,“ Benim hiç ustam olmadı ben ilkokul ikinci sınıftayken kendi yaptığım bağlamamı çaldım. Türkiye’de ilk kez kişinin sesine özel bağlama yaptım ve dünyada ilk kez hiç yapıştırıcı kullanmadan bağlama yaptım. Elimde Aşık Veysel Şatıroğlu’nun bağlaması var. Sadece Aşık Veysel’inde yok. Ali Ekber Çiçek’in, Davut Sulari’nin, Müslüm Ağbaba’nın var. Ben Aşık Veysel’i her zaman şöyle tanımlarım." dedi.