Sivas'ta 6 ay kumda gömülü kalıyor bu peynirlerin son kullanma tarihi yok
SİVAS'ta çıkarıldıktan sonra yıllarca tüketilebilen küp peynirler, aylar sonra kumdan çıkarılmaya başlandı. 6 ay kuma gömülü kalan küp peynirleri yıllarca bozulmadan tüketilebiliyor.
Sivas’ta kent merkezine 64 kilometre uzaklıkta bulunan Güney köyünde vatandaşlar asırlardır süren kuma küp peynir gömme geleneğini devam ettiriyor. Köyde yaşayan bazı kadınlar inek sütünden elde ettikleri peynirleri önce büyük bir taşın altına bırakıyor. Ardından peynirleri bidonlara dolduran kadınlar, evlerinin mahzen kısmında peynirleri kuma gömüyor.
Bahar ayında kuma gömülüyor
Burada 3 ile 6 ay arasında olgunlaşan peynirler isteğe bağlı olarak 12 aya kadar da durabiliyor. Aylar sonra kumun içerisinden çıkarılan Küp peynirler bozulmadan yıllarca tüketilebiliyor. Köyde yaşayan kadınlar şimdilerde bahar ayında kuma gömdükleri peynirleri çıkarmaya başladı.
Kilosu 30-40 TL
Köy dışından da talebin çok olduğu küp peynirleri yapmak için kadınlar aylar öncesinden sipariş alıyor. Tamamen doğal ve organik yollarla üretilen peynirlerin kilogram fiyatı ise 30 ile 40 Lira arasında değişiyor.
“Bu peynirin son kullanma tarihi yok’’
Küp peynir yapan kadınlardan Necmiye Yazıcı, “Bu peyniri yapmaya ilkbaharda başlıyoruz. Yapım aşaması bayağı bir uzun sürüyor. 3 ya da 6 ay olgunlaştıktan sonra tüketiyoruz. Bu peynirin en büyük özelliği uzun ömürlü olması. Yazın bidonlara basıyoruz kışın yiyoruz. Sürekli kum ya da külde beklemesi, serin yerde durması, seviliyor olması da özelliklerinin arasında.