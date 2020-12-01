Sivas'ta 6 ay kumda gömülü kalıyor bu peynirlerin son kullanma tarihi yok

“Bu peynirin son kullanma tarihi yok’’

Küp peynir yapan kadınlardan Necmiye Yazıcı, “Bu peyniri yapmaya ilkbaharda başlıyoruz. Yapım aşaması bayağı bir uzun sürüyor. 3 ya da 6 ay olgunlaştıktan sonra tüketiyoruz. Bu peynirin en büyük özelliği uzun ömürlü olması. Yazın bidonlara basıyoruz kışın yiyoruz. Sürekli kum ya da külde beklemesi, serin yerde durması, seviliyor olması da özelliklerinin arasında.