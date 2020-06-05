Sivas'ta 57 yıldır erkek kıyafeti giyen yaşlı kadına buzdolabı hediye edildi

"Onun annesi de babası da devlettir"

Bu duruma kayıtsız kalmadıklarını aktaran Akköz, şunları dile getirdi:

"Allah'ın izni, devletimizin kudretiyle hemen buzdolabını temin ettik. Bugün de kendisine getirdik, inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacak. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Rahman sahipsiz değildir, onun annesi de babası da devlettir, her zaman devletimizin himayesindedir. "