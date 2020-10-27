Sivas'ta 54 yıllık cipi binlerce lira harcadı! 2020 modele dönüştürdü
ivas’ta yaşayan Beşir Çetin, 14 bin TL’ye satın aldığı 1966 model cipi, 25 bin TL harcayarak yeniledi. Çetin, görenlerin ilgisini çeken ‘Samanyolu’ ismini verdiği cipine gelen teklifleri reddediyor.
Sivas'ta müzisyenlik yapan 26 yaşındaki Beşir Çetin, Kayseri’de öğrenci olduğu dönem gördüğü 1966 model bir cipe hayran oldu. Çetin, uzun uğraşlar sonrası hayranı olduğu hurda haldeki cipi 14 bin TL’ye satın aldı.
"Hurda araca para mı verilir" şeklindeki eleştirilere aldırış etmeyen Çetin, aracı onarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Çetin, 7 ay süren tamirat ve onarım sürecinde 25 bin TL harcadı.
‘Samanyolu’ ismini verdiği 1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürmeyi başardı. Sıfır kilometre yeni bir aracı andıran cip trafikte görenlerin ilgisini çekiyor. Çetin, aracını satın almak isteyen vatandaşlardan gelen teklifleri ise reddediyor.
Çetin, tamirat sonrası aracı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Bu aracı ben Kayseri’de öğrenciyken görmüştüm. Bu araç benim olmalı dedim. Daha sonra satılık yazısını gördüm ve satın almak için aradım. İl aradığımda biraz pahalı fiyat söylemişlerdi. Peşine bırakmadım ve tekrar aradım. Fiyatında daha aşağı düştüğünü görünce satın almak istedim." dedi.