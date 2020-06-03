Sivas'ta 30 yıl sonra ortaya çıktı yeniden kayboldu

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı. O köyde bulunan Fatih Sultan Mehmet zamanında yapıldığı söylenen camii de sular altında işte böyle kayboldu: