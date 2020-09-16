Sivas'ta 30 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Sular altında kalmıştı

Devlet yukarı taşıdı: Çoban Ramazan Kuzpınar, suların çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi cami olduğunu belirterek, “Su normalde ağaçların oraya kadar çıkıyor. Bazen çoğalıyor bazende azalıyor. Su çok olursa yola kadar geliyor. Şuanda su yok. Orası tarihi camimiz. Büyükgüzel köyü camisi. Burada bulunan köyler suların gelmesiyle yukarı taşındı. Köyler hep buradaydı Devlet yukarı taşıdı. Her sene böyle kuruyor“ dedi.