Sivas'ta 15 yıl önce yapılmıştı! Komşu köyden görenler şaşırdı aynısından istiyorlar
SİVAS'ta 15 yıl önce dikilen fidanların bugün oluşturduğu görüntü ilginç bir manzara ortaya çıkardı.
Ulaş ilçesine 59 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıcık köyü, bozkırı adeta yeşile boyayan ormanıyla dikkat çekiyor.
Köy sakinlerinin destek vermesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yazıcık Erozyon Kontrolü Proje Sahası kapsamında binlerce ağaç toprakla buluştu.
15 yıl sonraki hali havadan görüntülendi
Yaklaşık 15 yılın geçmesinin ardından büyüyen ağaçlar adeta bozkırı ormana dönüştürdü. Birçok kişi ormanlık alanı görünce şaşkınlık yaşamaya başladı.
Köy sakini Halim Duman, bozkırın ortasında ormanlık alanı görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bu ağaçlar dikileli 15 yılın üzerinde oldu ve hala da dikiliyor. 2020 yılının Eylül, Ekim aylarında tekrardan dikildi. Şu anda büyüyenler güzel. Gönüllü olarak mera arazimizi verdik. Geçmişte memnun değildik tabi ama ağaçlar yetiştikçe güzelleşiyor." dedi.