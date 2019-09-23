Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 5. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen ev sahibi takım, Trabzonspor'u yenerek galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Bu sezon yenilgisi bulunmayan ancak oynadığı 4 maçın 3'ünde berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Ünal Karaman'ın öğrencileri Sivas deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Lige 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti ile başlayan ancak ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth