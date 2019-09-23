HABER /  TRABZONSPOR

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 5. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen ev sahibi takım, Trabzonspor'u yenerek galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Bu sezon yenilgisi bulunmayan ancak oynadığı 4 maçın 3'ünde berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ligde oynadığı son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Ünal Karaman'ın öğrencileri Sivas deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Lige 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti ile başlayan ancak ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ'nin indirim kampanyası bugün başladı! Binlerce lira kara geçebilirsiniz
Canikli IMF ile görüşen muhalefete sert yüklendi: CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu
MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden taburcu oldu işte görüntüleri
CHP'den IMF görüşmesine ilişkin açıklama: Mal bulmuş mağribi gibi atlamasın
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sevindirici haber
Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a kınama
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şiddet olaylarının acil bildirilmesi için 'İmdat Butonu' tanıtıldı
Ergin Ataman: Çok zor bir EuroLeague olacağı kesin
Şanlıurfa'da isottan sabun yaptılar bakın neye iyi geliyor
Vesikalık çektirmek için geldi! Fotoğrafçıyı bacağından vurdu
Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü
Yorumlar