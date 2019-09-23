Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 5. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi veriyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen ev sahibi takım, Trabzonspor'u yenerek galibiyet özlemini bitirmek; yenilgisi bulunmayan ancak oynadığı 4 maçın 3'ünde berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Ünal Karaman'ın öğrencileri Sivas deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Lige 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti ile başlayan ancak ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor.

Demir Grup Sivasspor: 1 - 1 :Trabzonspor (İkinci yarı oynanıyor)

41' GOOOLL!!! Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Emre Kılınç'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Fernando Andrade hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor. sol çaprazdan yaptığı vuruşla kalesini terk eden Uğurcan Çakır'ın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

3' GOOOLL!!! Trabzonspor, Donis Avdijaj'ın golü ile maçta öne geçiyor. Maçın henüz başında Abdulkadir Parmak, Alexander Sörloth ve Donis Avdijaj arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Donis Avdijaj, ceza yayından bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlak Mamadou Samassa'nın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth