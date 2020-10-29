Sivasspor Maccabi Tel-Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçında Villarreal deplasmanından son anlarda yediği gollerle mağlup ayrılan Sivasspor, gruptaki ikinci maçında Maccabi Tel-Aviv’i konuk etti. 55'te Olarenwaju Kayode'nin golüyle öne geçen Yiğido, 67'de Camara'nın yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartın ardından hakimiyeti rakibine kaptırdı. 68'de Biton'un penaltısıyla eşitliği yakalayan Maccabi, 74'te Peretz'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından temsilcimiz, ikinci maçlar sonunda puansız kaldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk etti.
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Maccabi Tel-Aviv, 2-1 kazandı.
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55. dakikada Kayode ile öne geçen temsilcimiz Sivasspor'a Maccabi Tel-Aviv; Biton (penaltı) ve Peretz ile karşılık verince sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Sivasspor'da Samba Camara, 67. dakikada penaltıya sebebiyet vermekten kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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