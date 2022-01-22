Sivasspor ile Fenerbahçe kapışıyor! İşte ilk 11'ler ve canlı anlatımla maçta yaşananlar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Alper Ulusoy'un yönettiği maçta ilk gol 18. dakikada geldi...

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayaraslan görev yapıyor. İşte maçtan dakikalar...

1. dakika: Hakem Alper Ulusoy'un ilk düdüğüyle karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

15. dakika: Sivasspor'da Koray, Crespo'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

16. dakika: Sivasspor'da sakatlanan Erdoğan oyuna devam edemiyor, yerini Kayode'ye bıraktı.

18. dakika: Fenerbahçe'de sol kanattan gelişen atakta Valencia'nın içeri çevirdiği topu ön direğe koşu yapan Zajc yakın mesafeden ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

25. dakika: Sivasspor'da sağ kanattan ceza sahasına orta şeklinde kullanılan serbest vuruşta Kayode altı pas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

35. dakika: Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz, Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

38. dakika: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra boştaki İrfan Can'a pas çıkardı, İrfan Can müsait durumda yakın mesafeden topu auta gönderdi.

42. dakika: Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemiyor, yerine giren isim Tisserand.

45b dakika: Fenerbahçe'de Tisserand'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda çektiği şutunu Ali Şaşal çıkarmayı başardı.

45+3. dakika: Sivasspor'da Pedro Henrique'nin ceza sahası önünde kaptırdığı top sonrasında Serdar Dursun ceza sahası içinde şutunu çekti, araya giren savunma oyuncularına çarpan top kornere çıktı.

45+4. dakika: Sivasspor'da Coffie'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta Berke köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İşte maçın ilk 11'leri...

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.