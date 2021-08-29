Sivasspor - Göztepe maçı sonucu: 2-2

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'yi karşı karşıya geldi. Sivasspor, Goutas'ın iki golüyle iki kez öne geçti ancak Göztepe rakibini yakaladı ve puanlar paylaşıldı.

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Süper Lig'de ilk iki haftayı kaybederek kapatan ve Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Sivasspor , 3.hafta maçında Göztepe ile evinde 2-2 berabere kaldı.

Yeni transfer Goutas'ın 11.dakikada attığı golle öne geçen Sivasspor karşısında Göztepe, Halil Akbunar ile skoru 52.dakikada eşitledi.

Maçın 66.dakşkasında yine Goutas skoru 2-1 yaptı ancak Beykan Şimşek 83.dakikada durumu 2-2 yapan golü attı.

Bu sonuçla Sivasspor ilk puanını alırken Göztepe, puanını 2 yaptı.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kayode’nin ceza sahası içine kestiği top, James’in önünden geçerek auta çıktı.

GOL! 11. dakikada Sivasspor golü buldu. Fajr’in sağdan kullandığı kornerde Goutas’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Göztepe etkili geldi. Topla ceza alanına ilerleyen Jahovic, kaleci Muammer Yıldırım’ı geçemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

30. dakikada Göztepe, rakip yarı alanın sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkan Emir’in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kerim Alıcı’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

43. dakikada rakip ceza yayının gerisinde topla buluşan Fajr’in şutunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL! 52.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle skoru 1-1 yaptı. Jahovic'in indirdiği topa sert vuran Halil golü attı.

GOL! 66.dakikada Sivasspor, Goutas ile 2-1 öne geçti

GOL! 84.dakikada Göztepe, Beykan Şimşek'in golüyle skoru 2-2 yaptı

Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.